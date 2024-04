Le genre de la société de Jésus. Légitimités et sainteté de madame d'Houët (1781 - 1858)

Les congrégations religieuses féminines offrent une porte d'entrée pertinente - et trop souvent négligée - sur le XIXe siècle français. Madame d'Houët participe à l'essor de ces congrégations qui offraient un espace d'autonomie aux femmes en fondant les fidèles compagnes de Jésus en 1820. Son projet est d'"être jésuite", à l'instar des membres de cet ordre exclusivement masculin activement engagé dans la société, selon un modèle de vie apostolique qu'elle revendique pour sa congrégation : l'enseignement, les retraites, les missions. Face à cette nouvelle fondation, les divers niveaux hiérarchiques et géographiques de l'Eglise répondent soit par le conflit, soit par la collaboration. Ce livre se situe au croisement de l'histoire du genre et des institutions religieuses il explore trois formes de légitimité au coeur de cette proposition de femmes jésuites. La légitimité religieuse, tout d'abord, d'une femme imposant sa "voix intérieure" aux ecclésiastiques de son entourage. La légitimité institutionnelle, ensuite, d'une femme et de ses conditions d'accès à l'autorité dans un dispositif masculin. La légitimité comme sainte, enfin, d'une femme en marge de l'Eglise, devenue candidate à la sainteté.