Guide pédagogique CE1

Découvrez le guide pédagogique Calimots CE1, la méthode qui réunit tous les domaines du français : lecture fluide et expressive, étude de la langue, compréhension et rédaction, copie et mémorisation orthographique, expression orale. Le guide pédagogique "clé en main", indispensable pour utiliser la méthode. Organisé par domaine, il prend en compte la complexité de gestion des classes de CE1 actuelles : différenciation, autonomie, pédagogie, numérique, croisements disciplinaires. A noter : cette année, il sera proposé en ligne sur le site Calimots. fr qui comptera bientôt un espace dédié au CE1. Les éléments relatifs à chaque unité seront progressivement ajoutés, avec une première mise en ligne prévue à l'été pour les éléments de l'unité 1. Un guide pédagogique papier existera bien, mais sa parution est actuellement prévue pour janvier 2024. Pour compléter le dispositif, découvrez aussi : - le manuel de code et d'étude de la langue pour renforcer la maitrise du code alphabétique et la fluidité de lecture, pour travailler en orthographe lexicale, en grammaire, vocabulaire et conjugaison. - le manuel de lecture dont les textes, principalement issus de la littérature jeunesse, suscitent le plaisir de lire. - le guide pédagogique présenté ici - deux cahiers d'exercices : un pour l'étude de la langue/fluence, un pour la compréhension/rédaction. - un cahier d'écriture pour une programmation rationnelle de cet enseignement sur l'année. Il tient compte de la complexité du geste graphique et propose un travail spécifique sur les stratégies de copie. - les manuels numériques de code (manuel enseignant et manuel élève) et de lecture (manuel enseignant et manuel élève). Le site web Calimots : Le site web www. calimots. fr offre aux enseignants adoptants de la méthode un accompagnement renforcé pour les aider à enseigner le français au CP et CE1 avec Calimots. Tout le contenu du guide pédagogique papier y est présenté sous la forme d'un véritable site à la navigation simple et fluide, enrichi de contenus additionnels et d'une véritable offre de ressources numériques (matériel, vidéos, textes lus) ! Rejoignez le groupe de discussion Facebook "Calimots - Méthode de lecture"