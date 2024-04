Séance à la Maison Egyptienne

Cette fois, elle entrait dans la Maison Egyptienne non pas en tant qu'invité ordinaire, mais en tant que détective. Automne 1898. Alors qu'à Genève, l'impératrice Sissi se fait brutalement assassiner, Cracovie rec ? oit la visite de Satan en personne : l'écrivain tant redouté Stanislaw Przybyszewski. Quelques semaines plus tard, à la veille des fêtes de Noe ? l, la bonne société et Zofia Turbotyn ? ska en son sein, se réunit à la Maison égyptienne pour assister à une éclipse totale de lune et prendre part à une séance de spiritisme. Mais ce jour-là, parmi les douze personnes atta- blées, l'une d'entre elle ne se relèvera pas... La Miss Marple de Cracovie, décide alors de mettre son travail domestique de côté pour se consacrer à la résolution de ce crime mystérieux.