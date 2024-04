Découvre les saisons au Japon avec Nicchan le chien : Printemps et été

Entrez au coeur de la nature et découvrez la belle saison au Japon. Dans la forêt verdoyante au printemps ou au bord de l'eau en été, Nicchan le chien et sa joyeuse bande copains vous invitent à un doux voyage. Au fil des pages, émerveillez-vous en famille des ravissantes illustrations de cet album ! Dans la même collection : Découvre les saisons au Japon avec Nicchan le chien : automne et hiver (978-2-7114-2702-4)