Les femmes corses, une présente discrète mais hautement prégnante. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, la Corse a toujours réservé une belle place aux femmes, notamment dans les mythes et légendes qu'ils révèrent et qui donnent sens à leur communauté. Elles n'ont pas toujours été réduites au rôle de Colomba poussant à la vengeance, à la haine, à la mort. Pas non plus toujours été assignées à des fonctions sociales subalternes ; à n'être que fille de, soeur de, femme de, mère de ; condamnées aux tâches les moins valorisantes et les plus pénibles de la société insulaire. Elles ont été, à toutes les époques et sur tous les plans, dans tous les camps, des actrices respectées de l'histoire, participant, depuis le XIXe siècle, à tous les combats du monde contemporain. Elles ont contribué à alimenter les rangs d'artistes, peintres, écrivains, sculpteurs, chanteurs, cinéastes, qui ont illustré la Corse aux XIXe et XXe siècles, y apportant leur sensibilité singulière. Leurs portraits sont l'occasion de comprendre la place des femmes dans la société, les valeurs qu'elles y ont fait prospérer. Ces portraits biographiques sont également une manière inédite de revoir, découvrir ou apprendre l'histoire de la Corse, notamment lorsqu'il s'agit de pionnières. C'est le cas, par exemple, de Renée Canavaggia, pionnière de l'astrophysique, de Renée Pagès, première femme à siéger dans un conseil municipal républicain, ou Marie-Claire Scamaroni, première femme élue au suffrage universel, tout comme Alice Saunier-Seïté, première femme ministre de plein exercice.