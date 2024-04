La figure du Wanderer aujourd'hui. L'errance en question

D'une manière générale, le terme allemand Wanderer signifie le marcheur, le randonneur, mais en littérature il désigne aussi bien le vagabond, que l'errant ou encore le migrant. Fascinant pour la marginalité, la dimension provisoire et la quête infinie qu'il symbolise, son image prend au fil des époques et dans les différentes littératures des reflets variés, toujours nouveaux. Mais le Wanderer demeure aussi celui qui n'a pas de place au monde et vient interroger les fondements des sociétés qu'il approche. Qu'en est-il de cette figure à l'époque contemporaine ? S'interroger sur ses caractéristiques à la fin du siècle dernier et dans le siècle naissant implique avant tout de réfléchir à la part de liberté que représente encore son errance, à l'ambivalence constitutive du Wanderer entre liberté et non-liberté. Présentant une vue d'ensemble des acceptions contemporaines du Wanderer dans différentes littératures et au cinéma, ce livre souligne la dimension transhistorique et transnationale de cette figure.