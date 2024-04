Atlas de la micro-aventure en France

Préparez vos prochaines aventures grâce à 55 cartes thématiques et régionales Un atlas qui croise l'envie d'activités de plein air et le goût pour les cartes que l'on consulte pour préparer sa rando à pied ou à vélo, pour localiser le spot où l'on va grimper le lendemain, pour suivre du doigt le tracé de la rivière sur laquelle on va glisser en canoë. Parmi les 60 cartes que comptera le livre : A la recherche de l'adrénaline dans l'Oisans (canyoning, rafting, escalade à la Bérarde, Alpinisme dans les Ecrins, VTT de descente aux 2 Alpes, ski d'été sur le glacier, via ferrata), Chartreuse : un terrain de jeux aquatiques, mais pas que ! (naviguer en canoë canadien, faire du paddle, initiation à la spéléologie, randonnée au Granier, dormir accroché à une falaise...), Guetter les étoiles filantes et admirer les constellations (dans le Morvan depuis le mont Beuvray, depuis l'observatoire de Saint-Véran, depuis l'Observatoire de la Lèbe dans le Jura, depuis le pic du Midi de Bigorre, depuis Le Triangle noir du Quercy...), Surfer sur la côte Atlantique de la pointe de la Torche à Biarritz, Les plus belles voies où débuter l'escalade Outre de très belles cartes, l'ouvrage sera illustré de nombreuses photos Pour chaque aventure : la meilleure période, les environs où se ravitailler, le village où établir son camp de base, des astuces, les prestataires éventuels.