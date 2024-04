Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo

L'Afrique est un véritable Eldorado en matière de ressources naturelles. En particulier, le bassin du Congo abrite certains des minerais les plus stratégiques au monde. Au cours des dernières décennies, le continent a connu de profondes mutations qui en ont fait un acteur essentiel du marché économique mondial. Mais l'Afrique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a l'ambition de se faire une véritable place sur la scène internationale. L'auteur explique comment le bassin du Congo pourrait construire un écosystème dual dans lequel l'industrie et la technologie seraient au service des " 3 S ", à savoir la sécurité économique, la sécurité des territoires et la sécurité des personnes. Pour cela, les pays africains auraient à s'appuyer sur l'exploitation des minerais présents sur le continent. Création de nouveaux emplois, construction d'infrastructures, croissance urbaine... Autant d'éléments qui, dans un futur proche, connaîtront un fabuleux bond en avant développement industriel parvient à accompagner la croissance démographique de l'Afrique. Dans ce livre, l'auteur nous donne les clés pour que le continent devienne une puissance incontournable du XXIe siècle.