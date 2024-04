La nouvelle pépite "narrative non-fiction" du label Les Ondes ! Incarcéré dans la prison d'Angola (Louisiane) depuis vingt-cinq ans, Quntos KunQuest réinvente le récit carcéral. Lil Chris n'a que dix-neuf ans lorsqu'il découvre l'unité d'admission du pénitencier d'Angola en Louisiane. Pour tous il est le poisson frais, la nouvelle victime. Condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Lil conserve un esprit clair et une sensibilité aiguë : il comprend rapidement le système, ses codétenus et ce qu'il peut faire pour réclamer une place de protégé. Lorsqu'il rencontre Rise, un détenu plus âgé dont le sang-froid et la conscience élevée commandent le respect des autres prisonniers, Lil Chris apprend à trouver son chemin dans un système déterminé à réprimer tous les moyens dont il dispose pour s'exprimer. Lil Chris et Rise canalisent leurs questions, leurs frustrations et leur douleur dans le rap et la poésie. Cette vie-là vibre de la chaleur des détenus passionnés, des routines quotidiennes oppressantes de la cour de la prison et des concours de rap qui rassemblent les hommes de la prison.