Wind Breaker Tome 9

Sakura semble avoir enfin trouvé sa place au lycée Fûrin et parmi ses amis. Il s'est notamment rapproché de Tsubakino, l'un des quatre rois-gardiens des Wind Breaker, qui invite Sakura et ses amis à le rejoindre dans un quartier qu'ils ne connaissent pas encore... Celui de la nuit ! Là, ils vont rencontrer une nouvelle bande de casse-cous soucieux de protéger leur quartier et qui vont les entrainer dans une nouvelle bagarre !