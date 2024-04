Die Wergelder Tome 2

Ile Ishikunagi. Sur cette petite île perdue au large du Japon, une transaction secrète entre des yakuzas de la Sotenkai et leurs partenaires allemands est brusquement interrompue par une mystérieuse femme vengeresse nommée Träne, tandis qu'un clan rival, le clan Kakesu, observe la scène au loin et tente de tirer son épingle du jeu... Qui est Träne et pourquoi ces Allemands sont-ils la cible de son courroux ? Hiroaki Samura, auteur mythique de "L'Habitant de l'Infini" et de "Born to Be on Air ! ", vous invite à plonger dans un cocktail mortel où s'entremêlent quête de vengeance impitoyable, désirs charnels inassouvis et violence d'un esthétisme stupéfiant.