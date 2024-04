Mes stickers mode Manga. Avec 300 stickers

Pour tous les apprentis créateurs de mode ! Un cahier de 300 autocollants 100% Manga pour choisir des tenues, des accessoires et habiller les modèles dans les plus beaux décors : à la fête des cerisiers, dans les rues de Tokyo ou dans un café à chats ! Une activité idéale pour développer sa concentration, sa créativité et sa motricité en toute autonomie ! Avec 300 stickers et 11 décors, pour les enfants dès 6 ans.