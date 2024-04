Les Quatre de Baker Street Tome 10 : Le Musée Noir

La lettre de Jack l'Eventreur Londres 1895 L'heure est grave pour les francs-tireurs de Baker Street Pour sauver Puck leur plus jeune recrue des griffes d'un vieil ennemi Black Tom se voit obligé de reprendre ses activités de cambrioleur pour le compte de Patch le terrible roi de la Cour des Miracles de l'East End... La cible du casse Le sinistre Musée Noir au coeur de Scotland Yard C'est là que la police métropolitaine de Londres conserve ses reliques criminelles les plus célèbres parmi lesquelles une lettre authentique de Jack l'Eventreur - une pièce unique qui suscite la convoitise d'un cercle de collectionneurs très spéciaux... Obligés d'agir à l'insu de leur employeur le célèbre Sherlock Holmes Tom Billy et Charlie sans oublier le chat Watson se retrouvent embarqués dans une nouvelle aventure à haut risque pleine de danger de mystère et d'émotion Un pour tous tous pour un les Quatre de Baker Street sont sur le coup Série incontournable du catalogue Vents d'Ouest avec plus de 250 000 ventes Les Quatre de Baker Street nous plonge dans une nouvelle aventure au coeur des bas-fonds londoniens Un dixième tome fascinant avec une atmosphère pleine de tension et des révélations en cascades pour nos détectives en herbe