Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis

En pleine crise de la quarantaine, Claire suffoque : son job chez le fabricant d'ascenseurs Nextlift lui pompe tout son temps libre sans jamais rémunérer ses heures sup', son patron est un insupportable goujat qui détourne des fonds et la fait participer bien malgré elle à ses combines, son conjoint Xavier est au chômage depuis des temps immémoriaux et laisse le foyer ­­– et leur amour – périr. Sans oublier leur fils Alban, qui préfère boire, sortir et pisser depuis le balcon du 3e étage plutôt que d'ouvrir un livre pour préparer son Bac. Aussi, lorsqu'au cours d'un séminaire de travail, Claire apprend que ses collègues la perçoivent comme une femme triste et solitaire, ne sont-ils pas loin de la vérité ? Lorsqu'en fin de séance, on lui remet un mannequin, avatar de sa personne, Claire se surprend à lui parler et à reprendre peu à peu confiance en elle, insufflant par là même une nouvelle énergie dans son couple, sa famille, ses amitiés et son estime d'elle-même. Finie la dépression, place à la vraie vie. Jusqu'à jouer le tout pour le tout en tentant un coup de poker : elle volera l'argent que son patron engrange dans le coffre de son bureau pour monter sa boutique de bijoux artisanaux en Provence, coûte que coûte.