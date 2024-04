Un texte enlevé et drôle entre livre de mer récit de voyage et huis clos raconté par une femme marin La matelote et les funambules est un récit de navigation d'aventure et d'initiation croisée entre des marins et des alpinistes artistes et acrobates Embarquées pour trois mois de voyage en voilier vers le Groenland ces dix personnes se découvrent au fil des jours et des nuits de quarts des grands calmes et des coups de chien Ignorant tout des choses de la mer les funambules s'étonnent et se rebiffent Débusqués dans leurs habitudes et leurs évidences les marins s'agacent de leurs bévues et de leurs manquements à l'étiquette maritime&NewLine ; Tout en traversant un océan malcommode marins et passagers tentent de se comprendre et de vivre ensemble Une fois au nord de l'Atlantique Orion leur destrier se transforme en ruche à partir de laquelle l'improbable équipage explore le continent blanc et organise des spectacles dans les communautés inuites où il relâche&NewLine ; Les marins deviennent alors les élèves des musiciens et des montagnards A l'école des sommets à leur tour ils s'étonnent et se cabrent&NewLine ; Entre émerveillement poésie et amitié l'élan des uns infuse l'allant des autres Au retour pour chacun c'est certain les lignes auront bougé