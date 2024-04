Vibrez. Faites entrer l'énergie dans votre vie

Qu'est-ce que l'énergie ? A quoi ça sert ? Comment augmenter mon taux vibratoire au quotidien ? Ce livre vous donne tous les outils et des conseils pour intégrer la dimension énergétique du vivant et ses bienfaits dans votre quotidien. Découvrez votre fréquence vibratoire et son influence sur les différents aspects de votre vie, mais surtout, apprenez comment l'augmenter pour être en pleine santé. Les "clés" essentielles pour prendre soin : - de votre corps physique : bouger, dormir, manger, boire en conscience ; - de votre corps mental : faire face aux critiques extérieures, dépasser ses croyances limitantes, méditer, apprivoiser ses émotions, etc. ; - de votre corps énergétique : se connecter à la nature, à son environnement, à soi-même, utiliser des mantras, pratiquer des bains de gong. . ". La santé est un état d'équilibre entre le corps, le mental et l'esprit dans leur environnement. Redevenez acteur de votre santé". Telle était la devise, écrite sur le mur de la salle d'attente de mon cabinet d'ostéopathie à Paris. Elle fait aujourd'hui partie intégrante de ma vision de la santé et de ma façon d'accompagner mes patients sur leur chemin de guérison vers un état de pleine santé. Sophie Dourin-Camdeborde