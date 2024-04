Le Vivant à vif

Salomé et Félicien, deux collégiens particulièrement bavards, doivent préparer un exposé. Peu réjouis à l'idée de devoir travailler sur cet exercice, il leur est distribué un sujet des plus mystérieux : "A l'aube de la sixième extinction" . Menant des tentatives de réflexion plus vaines les unes que les autres, ils sont bientôt épaulés par Iris, une jeune scientifique rencontrée par le plus heureux des hasards. Celle-ci, spécialiste de sujets environnementaux , va ouvrir les deux adolescents à l'étendue de ses connaissances, en leur décrivant la richesse de la biodiversité et les conséquences de l'exploitation intensive des ressource énergétique et alimentaires. A son contact, ils vont se sensibiliser à des questions environnementales plus que jamais d'actualité, pour devenir ensuite, à leur échelle, les porte-paroles de l'urgence à sauver notre planète.