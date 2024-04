Le livre du sport cérébral. Le programme d entraînement cérébral au plus de 80 exercices

Le programme pour un entraînement cérébral complet, avec plus de 80 exercices pour faire bouger votre matière grise ! Nous savons tous que nous devons faire de l'exercice pour rester en bonne santé, mais il en va de même pour notre cerveau. L'une des meilleures routines que vous puissiez adopter pour le maintenir en forme, c'est développer de nouvelles facultés. Et si vous pouvez y parvenir en vous amusant, c'est encore mieux ! Rédigé par le Dr Gareth Moore, auteur de casse-tête à succès, et le Dr Helena M. Gellersen, neuroscientifique formée à l'université de Cambridge, cet entraînement mental complet propose des exercices utiles pour diverses capacités cognitives essentielles, afin d'entraîner votre mémoire à court et à long terme, votre logique et votre raisonnement, ainsi que vos capacités visuo-spatiales et créatives. Ce faisant, vous découvrirez également les principes scientifiques qui se cachent derrière les énigmes, ainsi que le pourquoi et le comment de leur utilité. Avec ses multiples conseils et astuces, ce programme est parfait pour les nouveaux joueurs comme pour les plus expérimentés.