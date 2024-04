Guide Belize 2024 Petit Futé

"Belize" , difficile pour beaucoup d'entre nous de placer ce pays sur une carte. Voisin du Mexique et du Guatemala, bordé par la mer des Caraïbes, il s'agit du plus petit pays d'Amérique Centrale. Ouvert au tourisme il y a peu, sa nature sauvage et son authenticité ont su être préservées pour les voyageurs chanceux qui s'y aventurent. Entre terre et mer, le Belize offre une diversité impressionnante de paysages et de cultures. L'exploration de ses jungles luxuriantes et de ses temples mayas vieux de plusieurs millénaires permettent de plonger dans l'histoire très riche du pays. Ces forêts sont aussi un espace privilégié pour rencontrer une faune exotique variée : jaguars, tapirs et plus de 1 500 autres espèces animales y ont été recensées. Le Belize, c'est aussi ces centaines d'îles qui entourent la deuxième plus grande barrière de corail au monde, classée à l'UNESCO, et qui fait du pays une destination incontournable pour les amateurs de plongée sous-marine et de pêche sportive. Le Belize, c'est enfin et surtout cette population métissée qui manie aussi bien l'anglais (la langue officielle) que l'espagnol et qui se fait un plaisir de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse qu'il est si difficile de quitter à la fin du séjour.