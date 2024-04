Nino Dino - Comment ça, un dino-sitter ?

Aujourd'hui, Papa, Maman et Bébé Dino ne sont pas là et c'est Monsieur Fossile qui vient garder Nino Dino. Il n'est pas très content, il préfèrerait jouer avec ses copains... Finalement, la journée avec Monsieur Fossile s'avère plus réussie que prévu ! Nino Dino, un héros qui accompagne les 3-6 ans Aux côtés de Nino Dino, le petit lecteur apprend à grandir et à accepter les contraintes. Même s'il aimerait mieux jouer avec les copains, il accepte que Monsieur Fossile vienne le garder. Une histoire sur la transmission Nino Dino a peur de s'ennuyer chez Monsieur Fossile. Finalement, pas du tout ! Il est toujours disponible pour jouer, s'occuper de lui et lui apprendre plein de choses.