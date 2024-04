Guide Vietnam 2024 Petit Futé

Ce vieux pays est riche d'une très longue histoire dont nous pouvons admirer aujourd'hui les vestiges : citadelles interdites, temples, pagodes, et sépultures royales. Quant au patrimoine naturel, il est également riche et varié : paysages montagneux et forestiers, reliefs karstiques plantés dans les rizières, site exceptionnel de la baie d'Along avec plus de 3 000 îles émergeant du golfe du Tonkin, immensité de la mangrove dans le delta du Mékong. Amateurs de farniente ou aventuriers dans l'âme, le Viêt-Nam offre de quoi alterner les plaisirs : la côte, parsemée de plages paradisiaques, invite à de longues siestes bercées par la mer tandis que l'intérieur des terres proposent des pistes d'aventure hors pair.