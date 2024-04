Les soeurs Nardal. À l'avant-garde de la cause noire

Paulette, Emilie, Alice, Jane, Cécile, Lucie et Andrée Nardal : sept soeurs, femmes de lettres et musiciennes, originaires de la Martinique. Paulette et Jane font partie des premières femmes noires à entrer à la Sorbonne dans les années 1920. Elles créent le "salon littéraire de Clamart". Paulette contribue à fonder La Revue du monde noir tandis que ses soeurs écrivent des articles engagés et universalistes. Pourquoi les soeurs Nardal ont-elles été gommées de l'histoire militante au profit d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor ? Quelles dissensions les opposaient ? De Fort-de-France à Paris, en passant par l'Angleterre et les Etats-Unis où Paulette fut députée à l'ONU, Léa Mormin-Chauvac retrace leur vie. Si leur rôle commence à être reconnu, un long chemin reste encore à parcourir pour leur réhabilitation. Ce livre y participe, rendant hommage à ces femmes, symboles des luttes féministes et antiracistes.