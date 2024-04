Les 10 meilleures plantes pour chaque situation

A chaque problème, sa plante ! Ce guide propose une sélection ciblée et astucieuse de 120 plantes performantes, choisies pour leur capacité à faire face à toutes les situations. Elles poussent à toute vitesse Les grimpantes cache-misère Les plus belles sauvages Les amies des haies Les indestructibles Besoin de personne : sans entretien (ou presque) Pas d'eau, pas de problème Elles poussent partout Elles se ressèment seules Les plus beaux couvre-sol Elles aiment l'ombre Les pollinisateurs les adorent