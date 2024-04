Génération écoconnectée. Smartphone, streaming, réseaux sociaux, jeux vidéos, Bitcoin… Comment réduire son empreinte écologique sans se couper de la technologie?

Quel est le point commun entre ton smartphone, ton compte Netflix et ta playstation ? Tous fonctionnent grâce au numérique et ne peuvent se passer d'énergie pour être fabriqué et fonctionner. Mais peut-on être écolo tout en étant connecté ? Absolument ! Avoir un comportement responsable ne veut pas dire ne plus rien posséder, ni vivre au siècle passé, simplement mieux consommer en mettant en place des éco-gestes efficaces. Si nous ne pouvons par exemple pas agir sur la production des smartphones, nous pouvons privilégier l'achat d'un smartphone reconditionné ou plus durable, vérifier son indice de protection (robustesse), limiter sa consommation de données, etc. Ce livre va t'aider à comprendre l'impact du numérique et à passer à l'action. Garanti 100% pédagogie et zéro culpabilisation.