J'ose m'exprimer ainsi

En dix-sept ans de voyages et de flâneries, Thierry Clermont a noté sur ses carnets ses aphorismes, vers et mots d'esprit, en quête de l'expression la plus juste. Tour à tour moraliste ou poète, esthète ou penseur, il déploie une écriture ciselée et élégante, délivrée des entraves du discours et de la chronologie. Ce jeu de piste savant est aussi une ode à l'art et au plaisir d'écrire, préfacée par Chantal Thomas. Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire, critique musical et littéraire, poète et romancier. Grand voyageur, il a signé plusieurs récits et romans, comme San Michele (Seuil, prix Méditerranée), Barroco Bordello (Seuil), La Balade de Galway (Arléa) et Long Island, Baby (Stock).