SOS banquise - Mission Tara en Arctique

"SOS banquise", une bande dessinée de la collection "Les Aventureurs", à partir de 8 ans ! Billy, neuf ans, connaît bien la mer et les problématiques liées au réchauffement climatique : sa maman est capitaine de la goélette "Tara", un petit bateau qui lui sert à étudier les évolutions de la banquise et la fonte des glaces. Mais leur travail manque d'audience, et la situation empire année après année. Il est temps de faire bouger les consciences ! Et pour ça, rien de mieux que d'inviter des jeunes connectés pour venir les assister. C'est comme ça qu'embarquent le Sibérien Vadim, l'Ougandaise Josephyn et Moosa, venu des Maldives, trois adolescents qui vont suivre Billy et l'équipe, et communiquer auprès de leurs communautés. Aux côtés des scientifiques, ils vont découvrir les effets concrets de la pollution et les solutions à mettre en place pour la freiner, mais aussi rencontrer des populations autochtones et même se retrouver nez à nez avec un ours polaire : une vraie aventure écologique ! Un album consacré à une thématique tristement d'actualité et au centre des préoccupations des jeunes lecteurs, mais traitée ici avec nuance, réalisme et optimisme. Sous la plume de la scénariste Lucie Le Moine et le trait précis et poétique de Sylvain Dorange, les enfants et les scientifiques choisissent d'agir main dans la main, pour un monde meilleur demain ! Ce tome est relu et soutenu par la fondation Tara Océan, qui organise des expéditions pour comprendre et analyser l'impact du réchauffement climatique. "Un docu-BD d'actualité, réaliste et optimiste". Curionautes des sciences