Construisez votre vélo en bois. Et pédalez éco-responsable !

2, 5 millions de vélos sont vendus chaque année en France. Parallèlement, entre 1, 5 et 2, 5 millions de vélos sont détruits annuellement. C'est environ 22 000 tonnes de métaux mises en déchetterie. Construire son propre vélo est donc une démarche éco-responsable. Le construire en bois est encore plus gratifiant ! Les vélos en bois en kit ou intégralement montés se vendent de plus en plus sur Internet, mais leur coût reste prohibitif : entre 1 000 et 12 000 ? ! A mi-chemin entre le livre de bricolage et le livre de tendance, ce guide pratique propose, sous forme de pas à pas illustrés (plus de 500 photos), trois modèles de vélo économiques à construire soi-même à partir d'un vélo de seconde main ou de pièces détachées achetées neuves : un vélo en bois massif pour bricoleur moyen, un vélo en contreplaqué de bouleau pour bricoleur affirmé, et une draisienne d'enfant (vélo sans pédalier) pour bricoleur amateur. L'ouvrage contient la liste des outillages nécessaires, des tableaux précis des différents coûts (vélo et matériau), ainsi que des conseils et retours d'expérience de l'auteur, professeur d'ébénisterie et cycliste aguerri.