L'art et la science de se souvenir de tout

Avez-vous déjà réussi à mémoriser deux paquets de cartes en moins de cinq minutes ? Un poème de cinquante vers en quinze minutes ? Une liste de mille chiffres aléatoires en cinq minutes ? Non ? C'est pourtant à la portée de tout le monde ! Cet ouvrage insolite, à la fois ludique et d'une rare intelligence scientifique, retrace la surprenante histoire de la mémoire à travers les civilisations et en explore le fonctionnement. Le journaliste Joshua Foer, après un an d'entraînement seulement, s'est retrouvé lui-même champion des Etats-Unis de mémorisation. Il raconte ici comment il a appris les techniques anciennes utilisées par les plus grands orateurs (tel Cicéron) et guide le lecteur à travers les découvertes des neurosciences. Chacun, assure-t-il, est en mesure d'améliorer sa mémoire : il suffit de savoir s'entraîner...