La saga d'Auren Tome 5 : Gold

"Retrouve-moi dans une autre vie. Retrouve-moi dans chacune d'entre elles." Chaque fin est aussi un début. J'ai cru que j'allais mourir, et cela serait arrivé sans l'intervention de Slade. Le seul moyen qu'il avait de me sauver était d'ouvrir une brèche entre les mondes. Le seul moyen pour moi de me sauver était de la traverser. Parfois, fuir un endroit dangereux vous amène à un autre. Annwyn. Le royaume des faes. Il y a de la magie et de la beauté ici, bien qu'à chaque coin de rue, des menaces rôdent. Et j'en suis une, moi aussi. Je ne suis plus une fille dans une cage dorée, et personne ne m'empêchera de retrouver Slade. Mais rentrer chez soi signifie faire face au danger et aux secrets. Je dois donc briller assez fort pour éclairer mon propre chemin... Sinon, je risque d'être engloutie par les ténèbres.