Réimaginer l'approche narrative

L'objectif de ce livre est de présenter la thérapie narrative et l'intérêt d'intégrer des méthodes autoethnographiques aux lecteurs. Par le biais de nombreuses histoires génératives, il ravive l'imagination des thérapeutes lassés des manuels, boîtes à outils et pratiques mécanistes. Il peut également servir d'outil util aux accompagnants, coachs et formateurs. En outre, il intéressera les professionnels qui souhaitent découvrir la thérapie narrative (et qui cherchent peut-être à l'ajouter à leur pratique), ainsi que les étudiants et les spécialistes de l'autoethnographie, des enquêtes et méthodes qualitatives.