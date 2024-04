Briarwood Academy Tome 2 : Very Evil Things

Bienvenue à l'Académie Briarwood ! Un NA bouleversant, où le coeur et la raison se livrent un combat sans merci. "L'amour n'est pas pour elle. Ni pour lui. Mais l'amour n'a pas de loi" . Dovey, étudiante boursière en danse, est déterminée à prouver qu'elle mérite sa place à l'Académie Briarwood, malgré ses origines modestes. Elle veut réussir, et pour ça, elle est prête à tout. Elle veut bien renoncer à son corps, mais personne ne lui volera son coeur. Enfin, ça c'était le plan. Parce que le jour où elle croise Cuba, toutes ses certitudes volent en éclats. Cuba est le garçon le plus populaire du campus, star du football américain, il a tout ce qu'il veut, quand il le veut. Voitures de sport, petites amies toutes plus superficielles les unes que les autres, il mène la grande vie. Il n'a qu'une seule règle : ne pas s'attacher. Jamais. Ses secrets sont trop sombres pour qu'il coure ce risque. Jusqu'au jour où il croise Dovey. Cette fille pas comme les autres qui remet en question toutes ses certitudes. Il la veut, mais il rejette l'amour. Elle le veut, mais la réussite passe avant tout. Bienvenue à l'Académie Briarwood, où le risque n'a jamais été aussi tentant. Un new adult intense, où le coeur et la raison se livrent un combat sans merci.