Star Wars : Gardiens des Whills

Baze Malbus et Chirrut Imwe, deux Gardiens des Whills veillant sur le temple du kyber de Jedha, espèrent maintenir la paix dans leur ville sainte. Mais cet idéal est mis en danger par la présence de plus en plus oppressante de l'Empire. Saw Gerrera leur propose alors un moyen d'aider Jedha. Jusqu'à quel point Baze et Chirrut sont-ils prêts à compromettre leurs idées pour obtenir la paix ? Le plan de Saw n'est-il pas trop dangereux pour réussir ? Découvrez dans cette adaptation en manga du roman éponyme de Greg Ricka les mystérieux passés de Baze et Chirrut, bien avant qu'ils ne rejoignent les membres de la Rébellion combattant l'Empire dans le film Rogue One : A Star Wars Story.