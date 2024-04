Guide Marrakech - Essaouira 2024 Petit Futé

Marrakech et les vallées du Sud est la destination préférée des français au Maroc, c'est pourquoi un guide lui est entièrement consacré. L'auteur a passé plusieurs mois sur place à arpenter la Médina et la place Jemaa el Fna, les innombrables souks, les jardins Majorelle, et toute cette vie trépidante. Mais aussi les randonnées en montagne autour de Jebel Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, les gorges et les vallées, les palmeraies et les premières dunes, aux portes du désert.