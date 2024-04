Aperçus sur l'initiation

Considéré comme un classique de l'ésotérisme, cet ouvrage de René Guénon est issu de multiples articles parus dans différentes revues, compilés et retravaillés par lui-même pour former la présente cohérence. L'auteur y expose les points fondamentaux de l'initiation, les qualifications requises, les structures de systèmes initiatiques authentiques ainsi que les écueils et les erreurs d'interprétations que peut en faire un profane. René Guénon aborde également les épreuves initiatiques, l'importance cruciale de la transmission et enfin celle de l'insertion dans une tradition vivante. Auteur français de 27 ouvrages (dont 10 recueils d'articles à titre posthume), René Guénon est une figure hors-norme de la spiritualité et de l'ésotérisme du XXe siècle. Né le 15 novembre 1886 à Blois (France), dans une famille catholique, et mort musulman (soufi) le 7 janvier 1951 au Caire, en Egypte, il poursuivra toute sa vie la quête de la Connaissance, la métaphysique traditionnelle, et dénoncera les errements des sciences occultes et la rupture de l'Occident avec la vie spirituelle authentique. Il collaborera à de nombreuses publications consacrées à ces thèmes, et particulièrement, dès 1925, à la revue Le Voile d'Isis (renommée ensuite Etudes traditionnelles).