Prêter l'oreille à l'écho de la société, puis se dire que face au rejet et à la violence, le cheminement intérieur peut être la voie. Illustré d'encres, de photographies et de cartels, " Kézako " est un objet poétique façonné d'ombre et de lumière, comme nos existences et le monde le sont. Professeur de français, Damien Schmit se passionne depuis toujours pour l'écriture, la peinture et la musique, qui s'entremêlent dans ses écrits, parus aux Editions du Panthéon.