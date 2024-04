Transmission d'énergie à distance. Méthodes et applications aux couplages électromagnétiques

Cet ouvrage propose une vue générale du domaine de la transmission d'énergie à distance avec les méthodes et les limites d'applications des outils mises en évidence avec des exercices corrigés. Ce domaine d'ingénierie nécessite de bien identifier les types d'environnements considérés, à savoir les conditions de proximité ou d'éloignement entre l'émission et la réception des ondes électromagnétiques. L'ouvrage propose : - les grandeurs physiques importantes à manipuler et ordres de grandeurs de la physique de couplage électromagnétique (obtenus par calculs et comparés à des études nationales ou internationales). - une bibliographie pour approfondir ses connaissances avec des exemples d'analyses tridimensionnelles sur des objets plus compliqués. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants, aux élèves ingénieurs et aux chercheurs curieux du domaine de la transmission d'énergie sans fil et des phénomènes physiques associés.