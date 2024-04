La dissertation d'histoire. CPGE, université, concours

Comment réussir une dissertation d'histoire ? Ce livre intéressera en priorité les étudiants à l'université, en classes préparatoires ou dans les grandes écoles, afin de préparer les examens et les concours, depuis la 1re année postbac jusqu'au CAPES et à l'Agrégation en passant par ceux de Sciences Po et de l'Ecole normale supérieure. A l'aide de multiples astuces signalées par des encadrés, cette méthode permet de découvrir et de progresser en évitant le stress. Ses multiples exemples illustrent les diverses situations qu'un étudiant peut rencontrer au cours de sa formation ou lors des examens. Ils permettent aussi de maîtriser progressivement des processus décortiqués afin de répondre aux attentes du jury. Ce livre fournit donc une " boîte à outils " permettant une prise en charge rapide de chaque sujet, détaille les routines qui font gagner du temps et donne les clés pour une réflexion poussée ainsi que des approfondissements de qualité. Cette méthode souligne encore les principales difficultés que rencontrent les étudiants et présente les démarches permettant de les surmonter. De nombreux exemples détaillés servent à illustrer des savoir-faire indispensables pour réussir les examens et concours. Ils invitent aussi à réfléchir par soi-même et à renouveler sa façon d'envisager les sciences humaines. Cédric Grimoult est professeur agrégé d'histoire, docteur habilité en histoire moderne et contemporaine. Fort d'une expérience longue de vingt ans en classes préparatoires et à l'Université, il enseigne actuellement en hypokhâgne et en khâgne au lycée Jean Jaurès de Montreuil (93). Il s'intéresse depuis longtemps aux questions de méthodologie, mises au point dans de multiples contextes pédagogiques. Il leur a déjà consacré plusieurs livres, parmi une trentaine de titres consacrés aussi à l'histoire générale et à l'histoire des sciences.