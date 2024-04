Manoir magique & petits tracas. Une touche de magie, T1

Qui a dit que la crise de la quarantaine était une mauvaise chose ? Quand l'homme qui partageait mon quotidien depuis plus de vingt ans me plaque comme une vieille chaussette et que mon fils quitte le cocon familial pour aller à l'université, je comprends que je n'aurai pas droit à mon happy end. Qu'à cela ne tienne ! Je suis une femme forte. Je peux recommencer à zéro. Et, cette fois-ci, je compte bien faire les choses à ma façon. Direction les contreforts de la Sierra Nevada pour m'occuper d'une maison séculaire qui m'a toujours étrangement fascinée. Et le majordome en cape qui pourrait décrocher le prix du pire coach de vie du monde ne va pas me faire changer d'avis. C'est probablement la décision la plus folle que j'aie jamais prise, mais ce n'est que provisoire. Juste le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Du moins, c'était le plan... avant que je découvre la vraie nature de cette maison. #UrbanFantasy #NouveauDépart #Magie #Vampires