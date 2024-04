L’exil a le parfum du lys

Quitter le Pérou et s'installer en Belgique avec sa fille : c'est la promesse que Betty s'est faite. Elles arriveront à Mais le rêve virera au cauchemar, lors d'une rencontre glaçante dont va dépendre leur destin. Ensemble, Betty et sa fille éprouveront la solidarité, la douleur et l'angoisse qui jalonnent le chemin de tous les exilés. Ensemble, elles tenteront d'atteindre un rêve fou, avec la poésie, la littérature et l'amour comme seules bouées.