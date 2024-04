Un sceptique bien entouré. Science, humour et esprit critique

Un sceptique bien entouré est un concept album original et coloré mêlant science, humour et esprit critique. Page paire, EBBH (Evidence Based Bonne Humeur) avec les petits «rondshommes» de Romain Meunier. Ces personnages au style minimaliste et à la verve bien affirmée animent de courtes histoires critiques, mêlant humour et pédagogie, sous un angle qui invite à la réflexion plutôt qu’à la controverse. Page impaire, le texte court d’un invité doté d’une compétence reconnue sur le thème évoqué, venu spécialement éclairer ou prolonger le sujet abordé : sur les sceptiques, les complotistes, les coïncidences, les lobbys, les médecines alternatives, les vaccins, les OGM, la désinformation et bien d’autres… Résultat : 38 épisodes et 39 personnalités différentes, un album où bande dessinée et texte se complètent parfaitement.