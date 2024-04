EMC manuel du citoyen 5e - livre élève - Ed. 2024

Vous retrouverez dans votre manuel du citoyen Enseignement Moral et Civique 5e : - Un manuel complet pour répondre aux objectifs du programme de 5e. - Des études variées et ancrée dans l'actualité pour mettre les élèves en réflexion et en action. - Une ouverture aux arts et à la littérature. - Une aide à la lecture et à la compréhension des textes de référence. - De nombreuses fiches méthode.