Deep water solo en Provence et Côte d'Azur. Topo Escalade, 2e édition

De Marseille à Nice, ce topo-guide présente une sélection de sites maritimes adaptés à la pratique de l'escalade en solo au-dessus de l'eau : le psicobloc ou deep water solo. Partez à la découverte de cette activité ludique et accessible à tous, débutants ou confirmés. Ce guide détaille pour chacun des 38 sites, les accès, l'historique et la topographie. Il présente également, sous forme de photos légendées, les tracés et les cotations de la plupart des lignes répertoriées à ce jour dans chacun des sites. Et dans cette deuxième édition, retrouvez toutes les informations mises à jour et de nouvelles voies à explorer ! Bonne grimpe les pieds dans l'eau ! Spots répertoriés : Côte Bleue, Marseille, Calanques, La Ciotat, Port d'Alon, l'anse de San Peyre, la presqu'île de Giens, l'île de Porquerolles, le massif de l'Estérel, et enfin Nice et sa Riviéra.