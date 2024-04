12 expérimentations sur la flore sauvage. Pour la préservation de la biodiversité et la transition agroécologique

Le maintien de la biodiversité et des services qu'elle rend est l'un des grands enjeux qui s'impose à l'humanité et passe nécessairement par la pédagogie et la formation. La partie théorique de l'ouvrage détaille des éléments technico-scientifiques, socio-économiques, écologiques et opérationnels relatifs à la flore locale et à la nécessité de préserver notre patrimoine génétique végétal sauvage. Elle est richement illustrée pour s'approprier ces notions et les intégrer pragmatiquement dans sa pédagogie. Cet ouvrage présente ensuite une sélection d'expérimentations au service de la formation des futurs professionnels acteurs de nos paysages et de notre agriculture, à travers un levier : la flore locale. De la problématique de base aux impacts de l'expérimentation réalisée sur un territoire, la partie pratique met en lumière des initiatives de pionniers qui oeuvrent au maintien de la biodiversité et des services qu'elle rend. On souhaite par-là donner à voir les dynamiques existantes, individuelles ou territoriales, et proposer des réponses concrètes, crédibles, scientifiques, documentées mises en place pour adapter les modèles de production et d'occupation des territoires. Etudier ces retours d'expérience qui mobilisent la flore sauvage et indigène, c'est également étudier les agroécosystèmes et les éléments qui les constituent. Ce livre évoque aussi pratiquement le fonctionnement et les impacts de démarches de labellisation et présente des outils mobilisables, des structures ressources, des espèces clés, à travers des parcours individuels et collectifs. L'ouvrage s'attache donc à proposer des liens entre expérimentations et pratique pédagogique, tout en donnant des clés de réalisations de chaque projet, pour inspirer les enseignants, les responsables d'exploitation et tous les acteurs de l'environnement à s'investir dans des projets similaires.