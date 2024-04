De bleu, de blanc et de rouge. Catalogue des peintures françaises du XIXe siècle (1800-1918)

Le catalogue des peintures françaises du XIXe siècle du Musée d'art et d'histoire de Genève s'inscrit dans une série de publications issues de la collaboration régulière et fructueuse entre le Musée d'art et d'histoire et l'Université de Genève. Comme pour tout catalogue de ce genre, il soulève la problématique du cadrage chronologique et géographique. Sur le plan chronologique, a été retenue l'option de faire débuter le XIXe siècle en 1800 (plutôt qu'en 1789 ou en 1815), et de le faire terminer en 1918, date qui correspond à un tournant dans l'histoire du goût. Sur le plan géographique, la notion d'" école nationale " a été retenue en tant que catégorie relevant d'un style collectif. Elle désigne ainsi, avant tout, un groupe d'artistes partageant un même langage, une même culture, sur un territoire déterminé. C'est pourquoi ce catalogue intègre des oeuvres de peintres étrangers actifs en France (Vincent van Gogh, Marc Chagall, Amedeo Modigliani ou encore Pablo Picasso). Une fois délimité le corpus à partir de l'inventaire, son étude systématique a pu débuter, impliquant une cinquantaine de chercheurs de tous niveaux. Les 212 tableaux du corpus, ainsi que leurs cadres, ont suivi tout un circuit : ils sont passés par l'atelier de conservation-restauration, où ils ont fait l'objet d'observations matérielles, complétées par l'imagerie scientifique (UV, radiographie et réflectographie) et, dans certains cas, par des investigations plus poussées en laboratoire (analyse chimique de pigments) , puis ont été transférés au studio de photographie, avant de repartir dans les salles ou les réserves du musée. Le présent catalogue est le résultat de tout ce processus.