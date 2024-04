Electrification des Alpes-maritimes et du littoral méditerraneen XIXe-XXIeme siècles. Actes du colloque de Nice 11-12 mai 2023

Territoire original organisé en 1860, voisin de la principauté de Monaco qui partage ses besoins en énergie, les Alpes-Maritimes ont été dès la fin du XIXe siècle une terre d'élection pour l'électricité. L'accroissement de la population (194 000 habitants peuplent le département en 1872 ; ils sont 350 000 en 1911), les attentes d'une clientèle fortunée en termes de confort (éclairage, transports incluant les ascenseurs des hôtels) et l'engouement pour cette énergie nouvelle et fascinante ont été des aiguillons très efficaces pour le développement de l'électricité. Les promesses de l'hydroélectricité dans les vallées de la Tinée, de la Roya ou de la Vésubie ou encore sur le Loup ou la Siagne, ont suscité l'activité frénétique d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de financiers. Au surplus, la concurrence avec les entrepreneurs italiens dans la vallée de la Roya a fait rage dans le premier tiers du XXe siècle. Les choix énergétiques, politiques, économiques ou techniques contemporains peuvent utilement être interrogés à la lumière des stratégies à l'oeuvre de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. C'est à un pan peu travaillé de l'histoire régionale de l'électricité que ce colloque – qui a réuni 13 historiens et archivistes au palais des Rois sardes à Nice les 11 et 12 mai 2023 – a voulu apporter une contribution aussi inédite que riche de promesses pour des travaux de fond à venir.