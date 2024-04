Moi aussi. La nouvelle civilité sexuelle

Un manifeste important sur la notion de consentement pour définir une nouvelle "civilité sexuelle" . Chacun sait que le consentement est au coeur de MeToo, mais qu'est-ce que consentir à un acte sexuel ? Comment rendre enfin justice aux femmes sans céder à la tentation de voir en chaque homme un violeur en puissance ? Et comment penser la barrière sacrée des âges et des générations ? Pour éclairer ces questions, cet essai revient sur le temps long de l'histoire, scandé par trois grandes révolutions : l'invention du rapt de séduction au XVIe siècle ; l'imposition d'un ordre matrimonial sécularisé en 1804 ; et, à partir des années 1970, la révolution de l'égalité de sexe, encore inachevée. Mais ce livre est aussi un témoignage personnel. Par-delà ce que j'ai subi à l'âge de huit ans, je sais les risques qu'encourt toute femme qui ose prendre la parole. Je veux dire aussi les bonheurs qui l'attendent. Car MeToo ne porte pas seulement sur les violences. Il s'agit d'inventer aussi une nouvelle civilité sexuelle, portée par les valeurs de respect et d'émancipation. I. T. Sociologue du droit, de la parenté et du genre, Irène Théry a notamment publié Le Démariage (Odile Jacob, 1993), La Distinction de sexe (Odile Jacob, 2007) et Mariage et filiation pour tous (Seuil, 2016).