Padre Pio. Vérités, mystères, controverses l'enquête

Padre Pio (1887-1968) est un des saints les plus populaires du XXe siècle, et pourtant il n'a cessé de poser questions : stigmates, phénomènes de bilocation, transverbération, enthousiasme débordant, voire inquiétant, des femmes qui le côtoyaient... Mais il a aussi suscité des interrogations plus politiques : quels furent ses liens avec le fascisme ? Pourquoi a-t-il été persécuté par le Saint-Office ? Fut-il vraiment désavoué par Jean XXIII ? Avec une sagacité redoutable, et à partir de sources inédites ou peu connues, Yves Chiron mène l'enquête dossier après dossier et renvoie à leurs imprécisions ceux qui font obstinément un mauvais procès au capucin de Pietrelcina. En creux, il livre aussi une décapante analyse du fonctionnement de l'institution de l'Eglise catholique qui n'a pas toujours été tendre envers une de ses figures les plus marquantes.