La tour Eiffel va au bal

La tour Eiffel fait le tour de France des châteaux ! Au pied de la tour Eiffel, Cendrillon sanglote. Elle doit se rendre au bal, mais ignore dans quel château a lieu la fête... Ni une, ni deux, la tour Eiffel lui propose son aide. Elle entraîne la princesse dans un tour de France des châteaux : Carcassonne, Ussé, Fort Boyard... Avec l'aide du Chat Botté, de la Petite Sirène et de leurs amis, les voyageuses arriveront-elles jusqu'à Versailles avant minuit ? Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !