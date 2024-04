Pouilles et Basilicate

Le guide idéal pour voir l'essentiel et vivre le meilleur - A vous le meilleur du Sud de l'Italie ! Des falaises blanches du Gargano, plongeant dans la mer, à la plaine du Salento, couverte de vignes et d'oliviers, en passant par Matera, la perle de la Basilicate, ne manquez aucunes pépites de ces régions. - Plongez dans les incontournables et nos pages itinéraires pour organiser votre séjour. - Vous êtes plutôt randos en forêt ou farniente sur la plage ? Amateur d'architecture baroque ou des recettes de la mamma ? En famille ou à en amoureux ? Pour une personnalisation totale de votre séjour, cap sur nos pages "En voilà des idées ! " . - Et entre deux visites ? Piochez dans nos carnets d'adresses pour siroter un café en terrasse, boire un verre sur une plage, déguster des orechiette (des pâtes en forme de petites oreilles), acheter des dragées artisanales... - Envie de sortir des sentiers battus ? Des habitants nous ont livré leurs adresses coups de coeur pour vous faire découvrir leur région autrement.