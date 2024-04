Envie de paradis sauvages. Les plus beaux sanctuaires naturels de France

La France offre encore de nombreux sites naturels dont la beauté sauvage est préservée. Forêt, montagne, vallée secrète, bord de mer, îles... au coeur de ces écosystèmes foisonnants, on rencontre une faune et une flore extraordinaires, sauvegardées des agressions de l'homme. De la baie de Somme à l'Aubrac cantalien, du causse Méjean au désert de Platé, du golfe de Porto à la vallée des Aldudes, ce livre dévoile les beautés de plus de 100 sanctuaires sauvages où la nature est toujours reine. Par les images impressionnantes, on comprend mieux les enjeux écologiques et l'impérieuse nécessité de protéger ces milieux naturels. L'occasion de se reconnecter à l'essentiel. Le plus pratique : des pictogrammes indiquent l'intérêt touristique du site, le type de préservation (parc naturel, espace naturel sensible, Unesco, etc.), ainsi que le département où il se situe.